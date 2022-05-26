Шольц высказался против мирных условий со стороны России

Канцлер Германии Шольц заявил, что Украина и Запад не примут «навязанный» Россией мир

Коллективный Запад и Украина не примут условий мира, которые попытается навязать Москва. О непринятии мирных предложений со стороны России высказался канцлер Германии Олаф Шольц в ходе речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает ТАСС.

«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», — заявил канцлер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложения о мирном урегулировании украинского конфликта. По ее словам, предложения Италии оторваны от реальности и «их сложно воспринимать всерьез». Она также заявила, что в министерстве не получали этот план от Италии, он был изучен на основе публикаций в СМИ.

24 мая заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал «дешевым прожектерством» план Италии по урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, авторов создаваемых в интересах НАТО планов по мирному урегулированию ситуации следует посылать «в известном направлении».