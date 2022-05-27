Покинувший «Зенит» форвард Артем Дзюба отказался от перехода в китайский клуб

Покинувший «Зенит» российский форвард Артем Дзюба отказался от перехода в китайский клуб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Дзюба не рассматривает предложения из Китая, где поменялась ситуация. Чемпионат этой страны больше не является кормушкой для легионеров», — заявил источник. Отмечается, что приоритетом для футболиста остается продолжение карьеры в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее футбольный менеджер Юрий Белоус назвал страны, где может продолжить карьеру Дзюбе. Сообщалось, что форвард получил предложения от клубов Главной лиги футбола (MLS) в США и китайского чемпионата, а также от команды из Дубая. «По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше», — поделился Белоус.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний игрок не сообщил.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В минувшем сезоне РПЛ нападающий забил 11 мячей и сделал пять результативных передач в 28 матчах.

