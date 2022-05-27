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Спорт

Сборную России по хоккею отстранили от чемпионата мира-2023

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Турнир, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, был перенесен из России. На конгрессе IIHF было объявлено, что чемпионат мира-2023 пройдет в Финляндии и Латвии.

Ранее сообщалось, что на заседании конгресса поднимался вопрос о формате выступлений сборных России и Белоруссии после отмены отстранения национальных федераций. Согласно одной из инициатив, команды будут отправлены в первый дивизион ЧМ, для чего количество команд-участниц турнира будет увеличено с 10 до 12.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Спортсмены не смогли выступить на чемпионате мира-2022. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Дарья Коршунова
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