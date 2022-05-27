Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кэмерон Норри
Сегодня
18:15 (Мск)
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
Завтра
16:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Спорт

Названы страны-хозяйки перенесенного из России ЧМ по хоккею

Перенесенный из России чемпионат мира по хоккею примут Финляндия и Латвия

Фото: Lehtikuva / Reuters

Перенесенный из Санкт-Петербурга чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет в Финляндии и Латвии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Такое решение было озвучено на конгрессе IIHF. Кроме того, были определены страны-хозяйки других мировых первенств. В 2024 году турнир примет Чехия, в 2025-м матчи чемпионата пройдут в Швеции и Дании, ЧМ-2026 проведет Швейцария.

Ранее стало известно, что на заседании конгресса поднимался вопрос о формате выступлений сборных России и Белоруссии после отмены отстранения национальных федераций. Согласно одной из инициатив, команды будут отправлены в первый дивизион ЧМ, для чего количество команд-участниц турнира будет увеличено с 10 до 12.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Китай отказался принимать рейсы российской авиакомпании на Boeing
Российский министр рассказал о желании сходить в «Макдоналдс»
При пожаре в доме в российском регионе погиб ребенок и двое взрослых
Пожелавший мира с Тайванем Китай не исключил войны
Грузия усилила контроль на границе с Россией
Россиян предупредили о смертельно опасном треморе рук
Алиев призвал смириться с исходом «карабахского вопроса»
Фетисов отреагировал на возможный перевод сборной России в первый дивизион
Чиновники обвинили россиян в обветшании их дома
Прокуратура Молдавии обжаловала домашний арест Додона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.