Названы страны-хозяйки перенесенного из России ЧМ по хоккею

Перенесенный из России чемпионат мира по хоккею примут Финляндия и Латвия

Перенесенный из Санкт-Петербурга чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет в Финляндии и Латвии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Такое решение было озвучено на конгрессе IIHF. Кроме того, были определены страны-хозяйки других мировых первенств. В 2024 году турнир примет Чехия, в 2025-м матчи чемпионата пройдут в Швеции и Дании, ЧМ-2026 проведет Швейцария.

Ранее стало известно, что на заседании конгресса поднимался вопрос о формате выступлений сборных России и Белоруссии после отмены отстранения национальных федераций. Согласно одной из инициатив, команды будут отправлены в первый дивизион ЧМ, для чего количество команд-участниц турнира будет увеличено с 10 до 12.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.