Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кэмерон Норри
Сегодня
17:45 (Мск)
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
Завтра
16:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Спорт

Петр Ян ответил на вызов бойца UFC

Россиянин Петр Ян предложил эквадорцу Марлону Вера дождаться осени ради поединка в UFC
Петр Ян

Петр Ян. Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян ответил на вызов эквадорца Марлона Веры. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

29-летний Ян предложил оппоненту дождаться осени. «Если хочешь драться с лучшей версией меня, жди до сентября-октября. А если просто идешь на поводу у руководства, бери свободный слот летом», — написал он. До этого Вера предложил россиянину подраться под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в августе.

Вера заявлял о готовности встретиться с Яном в октагоне в начале мая. До этого менеджер российского бойца Саят Абдрахманов называл эквадорца одним из потенциальных соперников своего клиента.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением.

Ян утратил пояс в марте 2021-го, когда нарушил правила в первом поединке против Стерлинга. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову и был дисквалифицирован.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии
Airbus создаст безвредные для планеты самолеты
Кипелов ответил на слова Шевчука о родине
В ЛДПР допустили ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы
Забросавшего коктейлями Молотова военкомат в Волгограде отправили в СИЗО
Россияне поучаствуют в крупнейшем флешмобе
Слуцкий пообещал внести изменения в стратегию ЛДПР
В США рассказали о количестве поставленных на Украину вооружений и техники
Топ-менеджера Microsoft обвинили в просмотре VR-порно при сотрудниках
Netflix стал недоступен для российских пользователей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.