Петр Ян ответил на вызов бойца UFC

Россиянин Петр Ян предложил эквадорцу Марлону Вера дождаться осени ради поединка в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян ответил на вызов эквадорца Марлона Веры. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

29-летний Ян предложил оппоненту дождаться осени. «Если хочешь драться с лучшей версией меня, жди до сентября-октября. А если просто идешь на поводу у руководства, бери свободный слот летом», — написал он. До этого Вера предложил россиянину подраться под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в августе.

Вера заявлял о готовности встретиться с Яном в октагоне в начале мая. До этого менеджер российского бойца Саят Абдрахманов называл эквадорца одним из потенциальных соперников своего клиента.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением.

Ян утратил пояс в марте 2021-го, когда нарушил правила в первом поединке против Стерлинга. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову и был дисквалифицирован.