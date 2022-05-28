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Россиянам перечислили главные ошибки на собеседовании

Карьерный консультант Валинуров посоветовал делать паузы и не перебивать на собеседовании

Фото: Unsplash

Собеседование при трудоустройстве — лишь один из способов показать себя как достойного кандидата. При этом важно не допустить главных ошибок, которые россияне обычно совершают на собеседовании. Их в разговоре с «Лентой.ру» перечислил карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.

Резюме

Думать, что важнее показать себя на собеседовании и рассказать там то, что не написано в резюме — первая ошибка, утверждает Валинуров.

«Чем лучше ваше резюме сделано, тем более глубоко и понятно вам будут задавать какие-то вопросы. Первичное собеседование может длиться 15-20 минут, и если вы проходите во второй этап, то он может быть более глубоким и идти и час, и полтора, и два», — сказал рекрутер.

По его словам, первичный отбор длится до 30 минут, поэтому важно правильно использовать эти полчаса.

«Уточняющие вопросы забирают время вашего интервью, поэтому ответы лучше сразу поместить в резюме. Самые выгодные для вас вопросы: "как у вас это получалось?", "как вам это удалось сделать?", "как вы этого достигли?" и прочее. То есть вопросы должны быть связаны с вашей деятельностью, уточнением сферы и отрасли», — объяснил специалист.

Как показать себя на собеседовании?

Часто случающаяся ошибка на собеседовании — это не дослушивать вопрос и начинать отвечать, предупреждает Ильгиз Валинуров.

Дослушайте вопрос до конца, а после этого возьмите небольшую паузу, буквально несколько секунд подумайте, зачем это спрашивают. При ответе на любой вопрос бывает несколько вариантов ответа, и только немного подумав, начинайте отвечать наилучшим образом

Ильгиз Валинуровкарьерный консультант

Брать паузы во время интервью всегда полезно. Так вы можете понять, насколько интересно собеседнику с вами общаться, пояснил эксперт. По его словам, часто HR-специалист не перебивает из вежливости, поэтому иногда во время беседы можно поинтересоваться, понятны ли ему ваши слова.

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Также во время собеседования важна структура, отметил карьерный консультант.

«Еще одна частая ошибка кандидатов на собеседовании — переключаться. Если вы начали отвечать на какой-то вопрос, вспомнили что-то с предыдущего места работы и стали переключаться на какую-то другую тему, которая напрямую не связана с вопросом», — пояснил он.

И один важный совет, который стоит учесть при общении с потенциальным работодателем, — не нужно набивать себе цену, считает Валинуров.

«Во время собеседования нужно показать себя нормальным, интересным и хорошим человеком. Многие вечно щеголяют тем, что знают того, этого, пересекались с тем-то. Один-два раза за время собеседования можно показать, что у вас есть связи, вы в теме, но не нужно делать это излишне. И никаких нюансов, связанных с негативными отзывами про прошлых работодателей. Новый работодатель, услышав такое, может подумать, что через год-два вы на собеседовании будете то же самое говорить про него», — заключил доктор по управлению персоналом.

Ранее россиянам рассказали о самом важном критерии резюме.

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Мария Сметанина
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