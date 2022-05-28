Россиянам перечислили главные ошибки на собеседовании

Карьерный консультант Валинуров посоветовал делать паузы и не перебивать на собеседовании

Собеседование при трудоустройстве — лишь один из способов показать себя как достойного кандидата. При этом важно не допустить главных ошибок, которые россияне обычно совершают на собеседовании. Их в разговоре с «Лентой.ру» перечислил карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.

Резюме

Думать, что важнее показать себя на собеседовании и рассказать там то, что не написано в резюме — первая ошибка, утверждает Валинуров.

«Чем лучше ваше резюме сделано, тем более глубоко и понятно вам будут задавать какие-то вопросы. Первичное собеседование может длиться 15-20 минут, и если вы проходите во второй этап, то он может быть более глубоким и идти и час, и полтора, и два», — сказал рекрутер.

По его словам, первичный отбор длится до 30 минут, поэтому важно правильно использовать эти полчаса.

«Уточняющие вопросы забирают время вашего интервью, поэтому ответы лучше сразу поместить в резюме. Самые выгодные для вас вопросы: "как у вас это получалось?", "как вам это удалось сделать?", "как вы этого достигли?" и прочее. То есть вопросы должны быть связаны с вашей деятельностью, уточнением сферы и отрасли», — объяснил специалист.

Как показать себя на собеседовании?

Часто случающаяся ошибка на собеседовании — это не дослушивать вопрос и начинать отвечать, предупреждает Ильгиз Валинуров.

Дослушайте вопрос до конца, а после этого возьмите небольшую паузу, буквально несколько секунд подумайте, зачем это спрашивают. При ответе на любой вопрос бывает несколько вариантов ответа, и только немного подумав, начинайте отвечать наилучшим образом Ильгиз Валинуров карьерный консультант

Брать паузы во время интервью всегда полезно. Так вы можете понять, насколько интересно собеседнику с вами общаться, пояснил эксперт. По его словам, часто HR-специалист не перебивает из вежливости, поэтому иногда во время беседы можно поинтересоваться, понятны ли ему ваши слова.

Также во время собеседования важна структура, отметил карьерный консультант.

«Еще одна частая ошибка кандидатов на собеседовании — переключаться. Если вы начали отвечать на какой-то вопрос, вспомнили что-то с предыдущего места работы и стали переключаться на какую-то другую тему, которая напрямую не связана с вопросом», — пояснил он.

И один важный совет, который стоит учесть при общении с потенциальным работодателем, — не нужно набивать себе цену, считает Валинуров.

«Во время собеседования нужно показать себя нормальным, интересным и хорошим человеком. Многие вечно щеголяют тем, что знают того, этого, пересекались с тем-то. Один-два раза за время собеседования можно показать, что у вас есть связи, вы в теме, но не нужно делать это излишне. И никаких нюансов, связанных с негативными отзывами про прошлых работодателей. Новый работодатель, услышав такое, может подумать, что через год-два вы на собеседовании будете то же самое говорить про него», — заключил доктор по управлению персоналом.

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