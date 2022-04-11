В сети раскрыли секреты успешного собеседования

Пользователи сайта Reddit раскрыли секреты успешного собеседования

Пользователи сайта Reddit раскрыли секреты, которые помогут успешно пройти собеседование при устройстве на работу. Своими советами они поделились в комментариях к посту автора под ником annadaydreaming3. За сутки публикация набрала 4,5 тысячи лайков и десятки комментариев.

Автор поста порекомендовал всем, кто находится в поисках работы, относится к собеседованиям как к интервью работодателя, а не потенциального работника. По мнению юзера, такой подход поможет понять, действительно ли имеет смысл тратить на компанию свое время. «Так вы будете производить впечатление сильного кандидата», — уточнил он.

Другой пользователь посоветовал задавать на встрече вопросы, которые сразу позволят определить, подходят ли кандидат и работодатель друг другу. В качестве примера он привел вопросы: «Есть ли в компании текучка кадров?», «Буду ли я работать из дома или из офиса, и кто будет решать это?» и «Какие задачи я должен помогать вам решать?».

Еще один юзер рассказал, что чувствовал себя спокойно, когда проходил собеседование еще до того, как написал заявление об увольнении с предыдущей работы. «Я задавал работодателю вопросы вроде: "Как компания будет помогать мне при выполнении моих задач?", и в итоге это помогло мне получить приглашение на работу», — написал он.

Ранее пользователи Reddit перечислили фразы, которые они используют, чтобы закончить неприятную беседу.