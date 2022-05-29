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Россиянам рассказали о цене нового «Москвича»

Помощник президента Левитин заявил, что россияне смогли бы позволить себе новый «Москвич»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новые автомобили «Москвич» будут продаваться по адекватной цене, так что россияне смогли бы приобрести модели без проблем. Об этом рассказал помощник президента России Игорь Левитин, передает SOLENKA.INFO.

По его словам, для производства российских автомобилей «есть вся необходимая инфраструктура и специалисты». Левитин также отметил, что машины будут иметь доступную цену для многих потребителей в стране.

Ранее стало известно, что Минпромторг подтвердил планы по выпуску китайских «Москвичей». Уточнялось, что для возобновления производства автомобилей на московском заводе, бывшем Renault, ведется поиск китайского партнера. В настоящее время рассматриваются две иностранные компании.

26 мая московский мэр Сергей Собянин заявил, что на бывшем заводе Renault будут создавать не старые «Москвичи», а самые современные модели. Градоначальник рассказал, что старые авто можно сделать «только если для ретро». При этом он признал, что для такой работы необходимы партнеры, так как «создать отечественный автомобиль своими силами невозможно».

О том, что на бывшем заводе Renault, перешедшем на баланс города, будут изготавливать «Москвичи», мэр объявил 16 мая. Позднее стало известно, что к выпуску нового «Москвича» захотели подключить китайские компании.

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Варвара Кошечкина
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