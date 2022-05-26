Собянин рассказал о невозможности создать «Москвич» без международных партнеров

Мэр Москвы Собянин заявил, что для выпуска «Москвича» нужна помощь зарубежных партнеров

При производстве автомобилей на бывшем заводе Renault, где планируется выпускать автомобили под брендом «Москвич», нужна будет помощь зарубежных партнеров для производства современных моделей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили. Конечно, нам понадобятся международные партнеры для этой работы, потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно. Но есть перспективы, я надеюсь, что у нас получится», — подчеркнул мэр.

Он также заявил, что старую модель «Москвича» выпускать не будут. «Может быть для ретро это стоит сделать», — добавил Собянин.

О том, что на бывшем заводе Renault, перешедшем на баланс города, будут выпускать «Москвичи», мэр сообщил 16 мая. 19 мая СМИ писали, что к выпуску нового «Москвича» захотели подключить китайские компании: переговоры уже ведутся.