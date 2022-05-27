Минпромторг подтвердил планы по выпуску китайских «Москвичей»

Глава Минпромторга Мантуров подтвердил планы по привлечению китайцев к выпуску «Москвичей»

Для возобновления производства автомобилей «Москвич» на московском заводе, выкупленном у Renault, ведется поиск китайского партнера, в настоящее время обсуждение проходит с двумя компаниями. Такую информацию подтвердил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

С какими производителями могут заключить соглашение, глава ведомства не указал. О планах подключить к выпуску автомобилей под советским брендом китайские автоконцерны стало известно на прошлой неделе. Источники «Известий» утверждали, что партнерами могут стать JAC Motors, FAW и BYD, хотя и другие компании не сбрасываются со счетов. Предполагается, что одна из них предоставит свою автоплатформу.

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на бывшем заводе Renault начнут выпускать не старые «Москвичи», а самые современные модели. При этом он признал, что для такой работы нужны международные партнеры, потому что «создать отечественный автомобиль своими силами невозможно».

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов раскритиковал российское импортозамещение и лиц, которые за него ответственны. По его мнению, часто речь идет не о том, чтобы добиться технологической независимости, а о попытке пересесть с западной иглы на китайскую.

Российская автомобильная промышленность испытывает большие проблемы после ввода российских войск на территорию Украины из-за последовавших за этим событием западных санкций. Большая часть производства остановлена, а сотрудники компаний отправлены в простой или корпоративный отпуск.