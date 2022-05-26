Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«АвтоВАЗ» уйдет в простой до июня

«АвтоВАЗ» введет простой с 30 мая по 3 июня

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

«АвтоВАЗ» из-за отсутствия комплектующих снова уйдет в простой с 30 мая по 3 июня включительно, заявил «Интерфаксу» представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов.

Простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности компании, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами, пояснил он.

Материалы по теме:
Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
Не въезжаем.В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
28 сентября 2021
Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Почти даромЗапад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
9 февраля 2021

Ранее компания продлила простой, который должен был закончиться 20 мая, до 27-го числа. Причиной такого решения названа нехватка комплектующих. Фактически «АвтоВАЗ» находится в таком режиме с 4 апреля с недельным перерывом.

Автогигант отправил сотрудников в плановый отпуск до 24 апреля, надеясь к этому моменту накопить достаточно комплектующих для полноценного производства. Однако деталей хватило только на неделю работы, после чего предприятие всякий раз продлевает режим простоя.

В мае генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов объявил, что выпуск автомобилей возобновится в начале июня. Ранее владелец контрольного пакета компании Renault передала свою долю государству и ушла с российского рынка на фоне военной операции на Украине. Права на «АвтоВАЗ» получило ФГУП «НАМИ», а московский завод Renault перешел под контроль столичной мэрии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ обратилось к России после заявления о десятках тонн плутония на ЗАЭС
В ДНР сообщили о прятавшихся на «Азовстали» бойцах ВСУ
Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Подмосковье
В России допустили «просадку» экспорта нефти и газа из-за санкций
Президент Грузии назвала провокацией референдум в Южной Осетии
Врач перечислила выводящие из организма витамины продукты
На Урале россиянка полезла на скалу и разбилась насмерть
Макрон сравнил себя с богами Олимпа
Латвийский актер Калныньш рассказал о причинах Хаматовой вернуться в Россию
Мужчина полгода страдал от ужасной боли из-за 206 камней в почках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.