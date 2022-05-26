«АвтоВАЗ» уйдет в простой до июня

«АвтоВАЗ» введет простой с 30 мая по 3 июня

«АвтоВАЗ» из-за отсутствия комплектующих снова уйдет в простой с 30 мая по 3 июня включительно, заявил «Интерфаксу» представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов.

Простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности компании, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами, пояснил он.

Ранее компания продлила простой, который должен был закончиться 20 мая, до 27-го числа. Причиной такого решения названа нехватка комплектующих. Фактически «АвтоВАЗ» находится в таком режиме с 4 апреля с недельным перерывом.

Автогигант отправил сотрудников в плановый отпуск до 24 апреля, надеясь к этому моменту накопить достаточно комплектующих для полноценного производства. Однако деталей хватило только на неделю работы, после чего предприятие всякий раз продлевает режим простоя.

В мае генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов объявил, что выпуск автомобилей возобновится в начале июня. Ранее владелец контрольного пакета компании Renault передала свою долю государству и ушла с российского рынка на фоне военной операции на Украине. Права на «АвтоВАЗ» получило ФГУП «НАМИ», а московский завод Renault перешел под контроль столичной мэрии.