Бывший чемпион UFC сделал прогноз на бой между Оливейрой и Махачевым

Бывший чемпион UFC Вердум выразил уверенность, что Чарльз Оливейра победит Ислама Махачева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисио Вердум сделал прогноз на возможный поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Его слова приводит Sportskeeda.

«Будучи бразильцем, я, конечно, на 100 процентов поддерживаю Чарльза. Он будет действующим чемпионом еще долгое время, и он победит Махачева», — выразил уверенность боец. При этом он отметил хорошие результаты россиянина и подчеркнул, что Махачев обладает чемпионской аурой и у него все впереди.

Ранее боец Гилберт Бернс назвал преимущества бразильца над россиянином. По его мнению, Оливейра может победить Махачева за счет ударки, давления и джиу-джитсу.

17 мая Махачев потребовал проведения титульного поединка с Оливейрой. О желании организовать такой бой говорил также глава UFC Дэйна Уайт.

Махачев одержал десять побед подряд под эгидой UFC. На счету Оливейры 33 победы при восьми поражениях в ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.