Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
2:1
Завершен
Динамо М
Кубок России|Финал
Польша
1 июня
19:00 (Мск)
Уэльс
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Андрей Рублёв
Сегодня
17:00 (Мск)
Янник Синнер
Ролан Гаррос (м)
Италия
1 июня
21:45 (Мск)
Аргентина
Финаллисима|Финал
Спорт

Бывший чемпион UFC сделал прогноз на бой между Оливейрой и Махачевым

Бывший чемпион UFC Вердум выразил уверенность, что Чарльз Оливейра победит Ислама Махачева
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисио Вердум сделал прогноз на возможный поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Его слова приводит Sportskeeda.

«Будучи бразильцем, я, конечно, на 100 процентов поддерживаю Чарльза. Он будет действующим чемпионом еще долгое время, и он победит Махачева», — выразил уверенность боец. При этом он отметил хорошие результаты россиянина и подчеркнул, что Махачев обладает чемпионской аурой и у него все впереди.

Ранее боец Гилберт Бернс назвал преимущества бразильца над россиянином. По его мнению, Оливейра может победить Махачева за счет ударки, давления и джиу-джитсу.

17 мая Махачев потребовал проведения титульного поединка с Оливейрой. О желании организовать такой бой говорил также глава UFC Дэйна Уайт.

Махачев одержал десять побед подряд под эгидой UFC. На счету Оливейры 33 победы при восьми поражениях в ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Украинские военные попытались прорвать линию обороны и потерпели поражение
Жители Северодонецка рассказали о встрече военных ЛНР и России
Бывший чемпион UFC сделал прогноз на бой между Оливейрой и Махачевым
Кадыров рассказал о разминировании Северодонецка
Жительницы Подмосковья поспорили о достойном для мужчины уровне дохода
Ряду россиян запретили проветривать квартиру
Женщина и годовалый ребенок пострадали от обстрела Донецка со стороны Украины
Фанатов «Спартака» задержали в Москве во время празднования победы Кубка России
Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма на Украине
Украинские беженцы отказались переезжать из отелей на спецбазы в Болгарии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.