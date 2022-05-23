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Боец UFC назвал преимущества Оливейры над Махачевым

Боец UFC Бернс заявил, что Оливейра может победить Махачева за счет давления и джиу-джитсу

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс прокомментировал возможный титульный поединок россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

«Если бы я был матчмейкером, то точно бы устроил бой Махачева с Оливейрой. Это очень интригующий поединок», — сказал Бернс. Он также назвал преимущества бразильца над россиянином. По его мнению, Оливейра может победить Махачева за счет ударки, давления и джиу-джитсу.

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном бое. Он заявил, что команда Махачева готова провести поединок на родине соперника, и выразил уверенность в победе подопечного. «Мы собираемся финишировать Оливейру в его игре, на бразильской земле. Мы намерены научить фанатов, что такое высший контроль, как мы добиваем людей. Мы собираемся забрать пояс и вернуться», — заключил Нурмагомедов.

17 мая Махачев потребовал проведения титульного поединка с Оливейрой. О желании организовать такой бой говорил и глава UFC Дэйна Уайт.

Махачев одержал десять побед подряд под эгидой UFC. На счету Оливейры 33 победы при восьми поражениях в ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Дарья Коршунова
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