В Delivery Club подтвердили утечку данных

Сервис Delivery Club подтвердил утечку персональных данных курьеров

Популярный сервис доставки еды Delivery Club подтвердил факт утечки персональных данных курьеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента», — рассказали в компании.

Отмечается, что причиной утечки информации стало внешнее воздействие.

Представители Delivery Club также сообщили, что в настоящий момент служба безопасности компании вместе с Роскомнадзором расследует инцидент и «реализует комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем».

О том, что данные курьеров Delivery Club оказались в открытом доступе, написал накануне Telegram-канал «Утечки информации». Также стало известно, что в сеть утекла персональная информация курьеров сервиса доставки «Яндекс.Еда». Представители компании позднее рассказали, что речь шла об утечке, о которой они сообщили еще 1 марта, и заверили, что новых потерь данных зафиксировано не было.

20 мая сообщалось, что служба безопасности Delivery Club выявила утечку данных о заказах клиентов. Как уточнили в компании, появившаяся в открытом доступе информация включала в себя данные о заказах и не затрагивала банковские реквизиты.

1 марта об утечке информации клиентов заявила «Яндекс.Еда». В сеть попали личные данные пользователей сервиса, включая их номера телефонов и адреса доставки. 21 апреля суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за то, что компания допустила утечку.