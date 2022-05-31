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В Delivery Club подтвердили утечку данных

Сервис Delivery Club подтвердил утечку персональных данных курьеров

Фото: Сергей Смирнов / Globallookpress.com

Популярный сервис доставки еды Delivery Club подтвердил факт утечки персональных данных курьеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента», — рассказали в компании.

Отмечается, что причиной утечки информации стало внешнее воздействие.

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Представители Delivery Club также сообщили, что в настоящий момент служба безопасности компании вместе с Роскомнадзором расследует инцидент и «реализует комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем».

О том, что данные курьеров Delivery Club оказались в открытом доступе, написал накануне Telegram-канал «Утечки информации». Также стало известно, что в сеть утекла персональная информация курьеров сервиса доставки «Яндекс.Еда». Представители компании позднее рассказали, что речь шла об утечке, о которой они сообщили еще 1 марта, и заверили, что новых потерь данных зафиксировано не было.

20 мая сообщалось, что служба безопасности Delivery Club выявила утечку данных о заказах клиентов. Как уточнили в компании, появившаяся в открытом доступе информация включала в себя данные о заказах и не затрагивала банковские реквизиты.

1 марта об утечке информации клиентов заявила «Яндекс.Еда». В сеть попали личные данные пользователей сервиса, включая их номера телефонов и адреса доставки. 21 апреля суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за то, что компания допустила утечку.

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Олег Давыдов
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