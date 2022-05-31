Сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club опровергли новые утечки данных в сеть

Сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club прокомментировали сообщения о новых утечках данных в сеть. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, появившаяся в открытом доступе персональная информация курьеров сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club связана с ранее выявленными утечками. Отмечается, что новых потерь данных компании не зафиксировали.

Так, в пресс-службе «Яндекс.Еды» заявили, что новых инцидентов с данными не было. «Речь идет о той же утечке, о которой мы сообщили 1 марта. Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах», — сказали в компании.

Представители Delivery Club также подтвердили, что опубликованные данные курьеров связаны с инцидентом от 20 мая, когда служба безопасности сервиса выявила утечку информации о заказах клиентов.

О том, что в сеть утекли данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club, написал ранее Telegram-канал «Утечки информации». Сообщалось, что в открытом доступе оказались более 700 тысяч строк данных курьеров «Яндекс.Еды», в том числе их фамилии, имена, отчества, номера телефонов, а также более 521 тысячи строк с информацией о курьерах Delivery Club.