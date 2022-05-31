Предложен новый способ контроля диабета с помощью питания

В Ньюкаслском университете изучен способ контроля диабета второго типа с помощью протеина

Команда ученых из Ньюкаслского университета предложила новый способ контроля диабета второго типа с помощью питания. Согласно результатам исследования, опубликованным в BMJ Open Diabetes Research & Care, употребление небольшого количества сывороточного белка (протеина) перед основным приемом пищи помогает диабетикам контролировать уровень сахара в крови.

Специалисты давали 18 испытуемым с диабетом второго типа напиток с 15 граммами белка за десять минут до еды на протяжении семи дней. Вместе тем пациентов на этот период попросили отказаться от употребления снижающих сахар препаратов. Мониторинг показал, что уровень глюкозы в крови гораздо проще поддерживать на необходимом уровне при использовании этого метода. У больных наблюдались нормальные показатели сахара два часа в день по сравнению с контрольной группой, которая не употребляла протеин.

В дальнейшем исследователи хотят провести дополнительные эксперименты с более широкой выборкой испытуемых. Кроме того, планируется изучить воздействие на диабет и других видов белков, например, растительных, которые получают из гороха, грибов или картофеля.

Ранее американские медики из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке выявили, что прогрессирующий диабет второго типа способен ускорить старение на 26 процентов по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания.