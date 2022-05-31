Выявлена взаимосвязь между раком груди и диабетом

Nature Cell Biology: в UCSD выявили взаимосвязь между раком груди и диабетом второго типа

Специалисты из университета Калифорнии в Сан-Диего (UCSD) выявили взаимосвязь между раком груди и диабетом второго типа. Результаты исследования описаны в журнале Nature Cell Biology.

В ходе работы ученые провели анализ выделяемых раковыми клетками молекул. Оказалось, что в опухолях вырабатывается чрезмерно много РНК-молекулы miR-22. Затем микробиологи вводили эти частицы подопытным мышам. Последующие наблюдения выявили, что большое количество miR-122 проникает в клетки поджелудочный железы, где начинает препятствовать нормальной выработке инсулина.

С помощью этого процесса молекулы обеспечивают себя питанием для роста и размножения, при этом забирая у соседних клеток необходимые элементы. Из-за нарушений процессов производства инсулина в крови повышается сахар, что приводит к проблемам с кровообращением, а также к развитию диабета, заболеваний нервной и иммунной систем.

Ранее сотрудники Технологического университета Сиднея в условиях лаборатории обнаружили, что соединение берберин, которое содержится в барбарисе и желтокорне, способно подавить рост раковых клеток легких.