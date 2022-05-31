Российский боец UFC показал условия жизни в США

Боец Ринат Фахретдинов показал свой номер в отеле перед турниром UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ринат Фахретдинов показал условия жизни в США. Видео доступно в Telegram-канале спортсмена.

Фахретдинов рассказал, какие номера руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предоставило спортсменам перед турниром Fight Night 207 в Лас-Вегасе. Он указал на наличие кофемашины, холодильника, микроволновой печи, а также отдельной комнаты для секунданта. «Можно отдохнуть, никто не мешает. В общем, бомбочка», — заявил боец.

Фахретдинов проведет дебютный бой в UFC против грека Андреаса Михайлидиса в средней весовой категории. UFC Fight Night 207 состоится 4 июня. На счету россиянина 21 победа в 23 поединках в смешанных единоборствах. В активе грека 13 побед при 5 поражениях.

В апреле 2021-го менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о тратах спортсмена на отели в США во время турниров. По его словам, россиянин останавливался в гостиницах за 50 долларов за ночь.