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Спорт

Бегун Шубенков прокомментировал отстранение от международных соревнований

Бегун Сергей Шубенков заявил об обиде из-за отстранения от международных стартов
Сергей Шубенков

Сергей Шубенков. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал отстранение от международных соревнований. Его слова передает Metaratings.

31-летний чемпион мира и Европы признался, что у него осталась обида от произошедшего. «Мы бьемся, честно соревнуемся, но нет, этого недостаточно. Просто вот эти так решили — и нет ни нас, ни белорусов», — отметил Шубенков. «Это наказание за то, что ты не делал», — добавил он.

1 марта World Athletics отстранила российских и белорусских атлетов от международных стартов. Организация последовала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Шубенков трижды выигрывал золото на чемпионатах Европы и становился чемпионом мира. Россиянин известен по выступлениям в беге на 60 и 110 метров с барьерами.

Николай Костюков
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