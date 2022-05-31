Назвавший обезьяной темнокожую волейболистку тренер впервые сделал заявление

Назвавший обезьяной Монталво тренер Андрей Воронков заявил, что сожалеет о случившемся

Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков, назвавший обезьяной темнокожую волейболистку во время матча женского чемпионата России, впервые сделал заявление. Его слова приводит Regnum.

Специалист объяснил, что не комментировал случившееся из-за ожидания решения дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). «Я сожалею, что моя фраза, произнесенная в личной беседе в сложном игровом моменте, когда нервы находились в напряжении, а эмоции буквально зашкаливали, была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения», — сказал он. Воронков подчеркнул, что не хотел обидеть кубинку Айламу Монталво.

30 мая дисциплинарная комиссия ВФВ дисквалифицировала Воронкова на два года. Решение было принято единогласно.

Инцидент произошел 13 мая во время матча между «Локомотивом» и «Уралочкой». В ходе одного из тайм-аутов Воронков назвал Монталво обезьяной. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки, однако он этого не сделал.