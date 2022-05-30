Назвавшего обезьяной темнокожую волейболистку тренера наказали

Дисциплинарная комиссия ВФВ дисквалифицировала тренера Андрея Воронкова на два года

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировала тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, назвавшего обезьяной темнокожую волейболистку во время матча женского чемпионата России, сообщило агентство РИА Новости

Отстранение должно действовать два года. Решение было приятно единогласно. В голосовании не принял участие старший тренер «Уралочки» Николай Карполь.

Инцидент произошел 13 мая во время матча между «Локомотивом» и «Уралочкой». В ходе одного из тайм-аутов Воронков назвал кубинскую волейболистку соперниц Айламу Монталво обезьяной. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки, однако он этого не сделал.

После произошедшего Монталво объявила об уходе из «Уралочки». Она выступала за клуб с 2019 года и вместе с командой завоевала серебряные медали чемпионата России 2022 года.

