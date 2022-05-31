Назван путь закупки хлеба у России в обход ограничений

Финансист Тузов объяснил путь закупки хлеба у России в обход валютных ограничений

Союз экспортеров зерна обратился в Центробанк с предложением обеспечить рублевую ликвидность крупнейшим покупателям российского зерна — Турции, Египту, Ирану и Саудовской Аравии. Такой способ обхода западных ограничений на валютные операции агентству «Прайм» назвал директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Он объяснил, что большинство международных контрактов по импорту/экспорту заключаются в долларах или евро, однако с введением санкций появились трудности с получением оплаты от покупателей российского хлеба. Переход же на рубли должен решить эту проблему.

Также, по словам эксперта, страны ЕАЭС в ответ на ограничение Россией экспорта зерна резко увеличили закупку муки и изделий из нее.

Ранее правительство России временно запретило экспорт зерна и тростникового сахара-сырца в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа.

19 мая сообщалось, что представители G7 («Группа семи») создадут «зерновой» альянс, чтобы предотвратить проблемы с поставками продовольствия и блокадой украинских портов со стороны России. Задачи альянса — обеспечить финансирование и сотрудничество государств — членов G7 в рамках продовольственного снабжения в условиях дефицита. Инициатива создания альянса принадлежит министру экономического сотрудничества и развития Германии Свенье Шульце и президенту Всемирного банка Дэвиду Малпассу.

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в хранилища европейских государств. Дипломат напомнил, что, согласно заявлениям представителей Запада, сырье вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю, однако у России есть сомнения, что зерно поставляют нуждающимся странам. «У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», — пояснил он.