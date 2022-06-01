Пытавшийся попасть в Казахстан россиянин напал с топором на сотрудника ФСБ

В Республике Алтай мужчину приговорили к 15 годам за нападение с топором на сотрудника ФСБ

В Республике Алтай суд приговорил к 15 годам заключения 22-летнего жителя Кемеровской области, который при попытке незаконно пересечь государственную границу напал с топором на сотрудника Погранслужбы ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего»), 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни») и 322 УК РФ («Покушение на незаконное пересечение госграницы»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Установлено, что в ночь на 30 июня 2021 года на территории Усть-Коксинского района республики кузбассовец встретил пограничника, когда намеревался перейти госграницу, чтобы попасть в Казахстан. Он напал с топором на силовика, пытаясь отобрать его служебное оружие. Ударив его обухом по голове, мужчина прыснул ему в лицо из перцового баллончика. Затем напавший развернул топор острием и стал им наносить удары по телу пограничника. Тот сумел отразить нападение с помощью боевых приемов — он выбил топор и задержал мужчину.