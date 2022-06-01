Оценена перспектива торговли России с Китаем

Замглавы МИД России Моргулов допустил рост торговли с Китаем до $200 млрд к концу года

К концу 2022 года товарооборот между Россией и Китаем может достигнуть 200 миллиардов долларов. Так перспективу торговли оценил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, его слова приводит ТАСС.

Замглавы МИД указал, что по итогам прошлого года товарооборот вырос на треть — до рекордных 140 миллиардов долларов, в этом году ждут роста на 30-35 процентов. По словам Моргулова, китайские партнеры готовы наращивать обороты, несмотря на логистические сложности. «Мы приветствуем такой подход и убеждены, что в конечном счете двусторонние практические связи только выиграют от нынешних изменений», — заключил дипломат.

Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, в текущих обстоятельствах отношения России с Китаем станут развиваться еще быстрее. В китайском министерстве иностранных дел указывали, что отношения двух стран не подвержены внешнему влиянию, обладают значительной внутренней движущей силой и самостоятельной ценностью.

В конце мая стало известно, что китайских производителей банковских карт могут пустить на российский рынок. В Центробанке и Минпромторге РФ провели совещания с участием отечественных производителей карт. По информации СМИ, чиновники захотели получить гарантии от российских компаний, что спрос кредитных организаций будет полностью удовлетворен. Если отечественные производители не смогут, то на рынок могут допустить китайские компании.