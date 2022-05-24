Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Китая оценил отношения России и КНР

МИД Китая заявил, что отношения России и КНР не подвержены внешнему влиянию

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Отношения России и Китая не подвержены внешнему влиянию, обладают значительной внутренней движущей силой и самостоятельной ценностью. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Китай и Россия друг для друга являются крупнейшими соседями, а также наиболее важными близкими соседними государствами и всеобъемлющими стратегическими партнерами, китайско-российские отношения выдержали новые испытания, связанные с меняющейся международной обстановкой, и всегда движутся в правильном направлении», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в текущих обстоятельствах, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем начнут развиваться еще быстрее. По его мнению, сотрудничество с Китаем дает России «возможность реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в том числе в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер».

Китай нарастил импорт российской нефти сорта ESPO, который добывают в Восточной Сибири. Сорт ESPO является одним из самых привлекательных для КНР частично из-за короткого расстояния доставки и дешевизны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его
Попова не увидела оснований для паники из-за оспы обезьян
В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Вирусолог назвал способ остановить вспышку оспы обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.