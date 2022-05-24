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Китай нарастил закупки дешевой российской нефти

Китай нарастил закупки российской дальневосточной нефти

Фото: Светлана Майорова / РИА Новости

Китай нарастил импорт российской нефти сорта ESPO, который добывают в Восточной Сибири, сообщает Bloomberg.

По данным судоходной аналитической компании Vortexa Ltd., 20 из 21 партии нефти, отгруженных в российском порту Козьмино в этом месяце, направляются в Китай. По оценкам экспертов, закупки в апреле и мае будут на 20 процентов выше среднестатистических показателей.

Brent от TradingView

Сорт ESPO является одним из самых привлекательных для КНР частично из-за короткого расстояния доставки и дешевизны. Пекин ведет переговоры с Москвой о потенциальном пополнении своих стратегических запасов дешевой российской нефтью, отмечает издание.

«Морской импорт сырой нефти в Китай с Дальнего Востока России сильно растет. Это произошло после того, как ESPO, любимый спотовый сорт китайских нефтеперерабатывающих заводов, попал под большие скидки, а другие отказались от его закупок»», — пояснила аналитик Vortexa Эмма Ли. В мае из Козьмино планируется экспортировать 33 партии ESPO. Объем этого сорта, поступающего в Китай в апреле и мае, оценивается более чем в 900 000 баррелей в день.

Платон Щукин
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