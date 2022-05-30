«Ъ»: китайских производителей банковских карт могут пустить на российский рынок

Китайских производителей банковских карт могут пустить на российский рынок. О том, что Китай решил помочь России с банковскими картами, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, в Центробанке и Минпромторге РФ провели совещания с участием отечественных производителей карт. Как заявил источник издания, чиновники захотели получить гарантии от российских компаний, что спрос кредитных организаций будет полностью удовлетворен.

Другой собеседник издания отметил, что, если отечественные производители не смогут, то на рынок могут допустить китайские компании.

При этом в Минпромторге заявили, что на российском рынке всегда потребляли и отечественные, и иностранные чипы, добавив, что производители из России смогут обеспечить существенную долю потребности. «При этом от иностранных чипов мы не отказываемся. Окончательные решения еще не приняты», — пояснили в ведомстве.

Ранее в апреле эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли отечественным туристам оптимальную стоимость зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Так, наиболее привлекательные по цене варианты поездок предлагает туроператор BSI Group — трехдневная путевка в Узбекистан для одного туриста обойдется в 17 тысяч рублей без учета дороги.