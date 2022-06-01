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Стриптизерша случайно попала на мальчишник брата и станцевала перед ним голой

Daily Mail: стриптизерша случайно станцевала перед братом без одежды на его мальчишнике

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Модель OnlyFans и стриптизерша по имени Кендра рассказала в TikTok о неловкой ситуации, в которую она случайно попала. Об этом пишет Daily Mail.

По словам девушки, она работала на мальчишнике и успела снять всю одежду и станцевать голой, прежде чем поняла, что ее брат находится в зале и наблюдает за ней.

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Видео Кендры посмотрели более 10 миллионов раз. Многих зрителей интересовало, как девушка могла не заметить брата сразу и почему он сам не прервал шоу. «Настоящий вопрос в том, почему брат не остановил ее немедленно?» — спросил один из комментаторов.

Другие подписчики заступились за Кендру. Они отметили, что в клубе темное освещение, свет софитов бьет в глаза, поэтому со сцены лица зрителей практически не видны. Что касается брата, то он мог не узнать ее из-за яркого макияжа.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о неловкой ситуации, в которой оказались она и ее отец. Мужчина случайно прислал дочери самодельную гей-порнографию со своим участием.

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Рузанна Акмалтдинова
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