Отец шокировал дочь гей-порнографией со своим участием

Пользовательница Reddit рассказала о неловкой ситуации, в которой оказались она и ее отец. Она описала ее в субреддите Relationship_Advice.

По словам девушки, четыре года назад ее 59-летний отец развелся, переехал в другой город и снял комнату в квартире, где, кроме него, жили двое молодых мужчин. Около трех месяцев назад она с удивлением обнаружила, что он завел отношения со своим 22-летним соседом.

Проблемы начались, когда отец прислал дочери самодельную гей-порнографию со своим участием. По словам девушки, ее шокировали увиденные кадры. Через 40 минут она получила еще одно сообщение, в котором отец попросил ее забыть об этом видео.

И девушка, и ее брат считают, что отец прислал видео по ошибке. Несмотря на это, она опасается, что из-за этого случая их отношения будут безнадежно испорчены, и они не смогут общаться, как прежде.

Пользователи Reddit посоветовали ей вести себя так, будто ничего не произошло, и никогда не упоминать это видео в разговорах с отцом. Многие признались, что попадали в похожие ситуации. «Хотя у меня не было ничего связанного с порно, однажды я случайно отправил неприличное сообщение своей 22-летней дочери», — рассказал один. «Мой отец хотел отправить свои фото без одежды женщине, с которой он встречался, и случайно прислал их моей девушке», — написал другой.

Ранее сообщалось, что британка случайно отправила эротический снимок родственникам жениха. Она сделала фотографию сидящего в манеже ребенка, пока принимала душ, и отправила ее в семейный чат.