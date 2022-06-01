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Экономика

В России выросли пенсии неработающим пенсионерам

В России на 10% проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

C 1 июня в России выросли страховые пенсии неработающих пенсионеров, индексация составила 10 процентов, следует из вступившего в силу постановления правительства.

В среднем выплаты таким гражданам по стране увеличиваются до 19 360 рублей, решение касается примерно 35 миллионов человек. Как пояснял министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в среднем прибавка к пенсии должна составить 1760 рублей.

Доставку повышенных пенсий Пенсионный фонд России начнет с 3 июня. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, на индексацию выплат потребуется порядка 600 миллиардов рублей до конца 2022 года, а в будущем — более триллиона рублей.

О предстоящем увеличении выплат 25 мая объявил президент России Владимир Путин, соответствующие предложения правительство представило в начале месяца.

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Платон Щукин
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