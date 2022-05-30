Минфин оценил необходимый объем средств для повышения пенсий в России

Силуанов заявил, что для повышения пенсий неработающим пенсионерам требуется 600 млрд руб

Министр финансов России Антон Силуанов оценил необходимый для повышения пенсий неработающим пенсионерам объем средств. Он отметил в эфире телеканала «Россия 1», что на это потребуется порядка 600 миллиардов рублей до конца 2022 года.

«В последующее время это порядка более триллиона рублей в год», — уточнил глава Минфина.

Силуанов назвал решение российского лидера верным, он подчеркнул, что оно позволит поддержать людей, которым нужна помощь от государства. По словам министра, на подобных инициативах нельзя экономить.

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня на десять процентов увеличить размер социальных выплат неработающим пенсионерам. Кроме того, он объявил, что размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала следующего месяца также будут увеличены в том же объеме.

