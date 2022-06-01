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Спорт

Джокович объяснил поражение от Надаля в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Джокович после поражения от Надаля в четвертьфинале «Ролан Гаррос» назвал испанца великим

Фото: Meng Dingbo / Globallookpress.com

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Об этом сообщается на сайте турнира.

Серб назвал соперника великим чемпионом и поздравил его с победой. «Он цеплялся, был психологически крепок и очень качественно закончил матч», — объяснил Джокович.

Спортсмен также добавил, что его не удивила физическая готовность Надаля к матчу. «Уже не первый раз такое, что он травмирован и с трудом ходит, а уже через несколько дней готов на 100 процентов», — рассказал серб.

Джокович встретился с Надалем во вторник, 31 мая. Игра завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу испанца. Продолжительность матча составила 4 часа 12 минут.

Алексей Гусев
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