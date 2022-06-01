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Германия и Нидерланды договорились добывать газ вместе

Германия и Нидерланды начнут разработку месторождения газа в Северном море

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Нидерланды и ФРГ начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море. О договоренности по добыче стало известно из сообщения нидерландского кабмина, выдержки из него приводит РИА Новости.

Речь идет о месторождении, которое располагается у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ). Изначально Германия была против бурения скважин в районе, расположенном в 20 километрах к северу от этих островов. Однако в итоге поменяла свое решение на фоне перспективы нехватки газа в связи с событиями на Украине.

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Ранее стало известно, что «Газпром» полностью остановил поставку топлива компании немецкой Shell Energy Europe Limited. Контракт между «Газпром экспортом» и Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 миллиарда кубометров газа в год.

Кроме того, остановлены поставки нидерландской Gasterra, потому что «Газпром» не получил платеж за поставки в апреле по новой схеме. При этом несколько энергетических компаний продолжают его импортировать как прямо, так и косвенно. Например, российский газ идет в страну через нидерландские компании Essent и Eneco, а также немецкие Uniper и RWE.

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Платон Щукин
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