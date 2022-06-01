Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Польша
Сегодня
19:00 (Мск)
Уэльс
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Украина
ЧМ-2022 - Европа|Плей-офф - 1/2 финала
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Аргентина
Финалиссима|Финал
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
Колорадо Эвеланш
3 июня
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 2-й матч
Спорт

«Барселона» захотела получить сотни миллионов евро на трансферы

«Барселона» планирует получить 700 миллионов евро на летние трансферы

Фото: Nacho Doce / Reuters

«Барселона» хочет получить бюджет в размере 700 миллионов евро на проведение летней трансферной кампании. О планах каталонцев сообщает ESPN.

Получить необходимую сумму планируется за счет части будущих доходов от телеправ на показ чемпионата Испании, которая оценивается в 500 миллионов евро, а также благодаря выручке от продажи доли в сфере лицензирования и мерчендайзинга. Это должно принести еще около 200 миллионов.

Чтобы осуществить задуманное, «Барселоне» необходимо согласие ее членов. Для этого каталонцы 16 июня проведут экстренное собрание, где состоится голосование.

В апреле появилась информация об интересе «Барселоны» к форварду «Баварии» Роберту Левандовски. Уточнялось, что каталонцы готовы платить поляку 40 миллионов евро в год.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО заметили у Змеиного
Умер журналист РИА Новости Олег Алентьев
Подпавший под санкции российский миллиардер спрятал 118-метровую яхту в ОАЭ
Оценена перспектива торговли России с Китаем
Миру предрекли беспрецедентную угрозу
Бэйл объявил об уходе из «Реала»
Экс-помощника Кадырова назвали кандидатом в замглавы МЧС
Китай пригрозил США серьезными последствиями за поддержку «сепаратистов» Тайваня
Россиянин похитил бывшую жену и держал ее в курятнике
Названы любимые продукты самой старой в мире спортсменки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.