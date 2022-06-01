Названо условие возвращения теннисиста Медведева в лидеры мирового рейтинга

Медведев станет первой ракеткой мира, если Зверев не сможет выиграть «Ролан Гаррос»

Россиянин Даниил Медведев может вернуться на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 13 июня. Условие, при котором это случится, назвал «Чемпионат.com».

Отмечается, что российский спортсмен возглавит рейтинг, если Александр Зверев не сможет выиграть «Ролан Гаррос». В случае победы немца на турнире именно он станет первой ракеткой мира.

Зверев 3 мая в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Медведев прекратил борьбу за титул, уступив в 1/8 финала хорвату Марину Чиличу.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Он обошел Новака Джоковича после удачного выступления на турнире в мексиканском Акапулько. 4 апреля россиянин вновь уступил первое место рейтинга сербу.