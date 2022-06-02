Девушка попробовала поспать по королевскому методу и выспалась

Mirror: британка повторила ежедневный вечерний ритуал королевы Елизаветы II и выспалась

Британка Юлия Баним попробовала повторить ежедневный вечерний ритуал королевы Елизаветы II для крепкого сна. О том, как ей удалось выспаться по королевскому методу, она рассказала на страницах издания Mirror.

Девушка призналась, что, как и многие занятые люди, часто не может уснуть до глубокой ночи либо спит плохо. Тогда, изучив несколько статей о жизни королевы Великобритании, она решила повторить ее вечернюю рутину: прогулялась перед сном, посмотрела ее любимый сериал и не только.

«Известно, что, когда королеве трудно уснуть, она совершает бодрящие прогулки по территории дворца. Однажды охранник принял ее за злоумышленника во время одной из ее ночных прогулок и воскликнул: "Черт возьми, Ваше Величество, я чуть не застрелил вас!"» — рассказала Юлия Баним. Девушка отметила, что у нее нет замка, вокруг которого можно совершать долгий вечерний променад, но долгую прогулку ей это устроить не помешало.

«Вернувшись, я приняла душ и надела ночную рубашку, которую Ее Величество вполне могла бы одобрить. Хотя мы точно не знаем, в какой одежде королева ложится спать, в 2020 году ворвавшийся в замок Майкл Фэган вспоминал, что рубашка королевы была до колен и с цветочным принтом», — рассказала экспериментатор. Девушка призналась, что легкая и женственная ночнушка непонятным образом заставила почувствовать спокойствие, и ей даже захотелось причесаться и нанести крем для глаз на ночь.

Как сообщали королевские хроникеры, перед сном Елизавета II всегда находит время ознакомиться с корреспонденцией. «К сожалению, я все еще жду звонка от премьер-министра Бориса Джонсона, но в тот вечер нашла достойную альтернативу — мессенджеры», — с юмором написала Юлия Баним о своем следующем «королевском» занятии.

Около девяти часов вечера девушка, как и королева Великобритании, расположилась возле телевизора с грелкой на коленях. В 1992 году издание Vanity Fair писало, что королева всегда берет с собой в путешествия грелку, которую заранее кладут в постель.

«Я и сама неравнодушна к грелке, однако часто забываю о такой маленькой роскоши. Даже майской ночью тепло грелки было успокаивающим», — призналась экспериментатор. В прессе писали, что королева предпочитает сериалы, среди которых «Папина армия», «Доктор Кто» и «Аббатство Даунтон». Юлия сделала выбор в пользу последнего.

По словам автора статьи, покойная кузина королевы Маргарет Родс утверждала, что Елизавета II каждый вечер перед сном выпивает бокал шампанского. Однако неясно, какую марку она выбирает. «Я не из тех, кто пьет шипучку, но это маленькое удовольствие меня заинтриговало. Я налила себе бокал просекко, откинулась на спинку дивана и вдруг почувствовала себя царственной персоной, — поделилась эмоциями девушка. — Конечно, я не призываю пить, чтобы лучше спать. Но вскоре я почувствовала, что проблемы уплывают, и налила второй бокал».

Сообщается, что к 11 часам вечера королева уже лежит в постели. Она уверяла, что высыпается за восемь с половиной часов и встает до того, как будильник прозвонит в 7:30 утра. Но перед сном королева успевает еще и почитать художественную литературу, предпочитая детективы и книги о скачках.

«Я не знаю, как бы она отнеслась к роману на моей тумбочке, мрачному произведению Беллы Маки "Как убить свою семью". Но, учитывая, что ей, как говорят, нравится детективная фантастика, думаю, что время от времени она не против кровавого повествования», — продолжила рассказ об эксперименте Юлия. Девушка призналась, что после чтения почувствовала себя еще более расслабленной, и впредь будет использовать этот метод отхода ко сну.

На следующий день я действительно чувствовала себя более свежей и отдохнувшей, чем за всю неделю. Я проснулась с позитивным настроем, который у меня редко бывает до девяти утра Юлия Баним

Британка добавила, что и впредь будет прибегать к ритуалам королевы перед сном.

Юлия Баним призналась, что, уделив время маленьким бытовым удобствам, она легче смогла настроиться на качественный сон, и ей даже снились более яркие и приятные сны, чем обычно. Девушка пошутила, что до тех пор, пока она не выиграет в лотерею, шампанское перед сном ей придется заменить лимонадом.

Ранее врач объяснил связь между недостатком сна и тягой к сладкому.