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Португалия ушла от поражения в матче Лиги наций УЕФА с Испанией

Испания со счетом 1:1 сыграла вничью с Португалией в матче Лиги наций УЕФА

Фото: MARCELO DEL POZO / Reuters

Сборная Испании по футболу на своем поле сыграла вничью с Португалией в стартовом матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 2 июня, в Севилье и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 25-й минуте отличился Альваро Мората. Гости ушли от поражения благодаря голу Рикарду Орты на 82-й минуте.

В параллельном матче в рамках группы А Швейцария встретилась с Чехией. Победу со счетом 2:1 одержала чешская команда, которая теперь возглавляет квартет.

В следующем туре Испания 5 июня на выезде сыграет с Чехией. Португалия в тот же день дома примет Швейцарию.

Алексей Гусев
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