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Спорт

Названо возможное наказание для избившего двух человек чемпиона России

Избившему двух человек чемпиону России Хютте грозит до восьми лет лишения свободы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Четырехкратному чемпиону России в беге на короткие дистанции и информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Александру Хютте грозит до восьми лет лишения свободы. Возможное наказание для спортсмена назвал ТАСС.

В отношении легкоатлета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд избрал Хютте меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Об инциденте с участием бегуна стало известно ранее в пятницу, 3 июня. Уточнялось, что в конце мая Хютте, на котором из одежды были только трусы, напал в подъезде дома на Приморском проспекте на 49-летнюю женщину, а через час нанес несколько ударов в лифте 54-летнему мужчине. Пострадавших госпитализировали: женщину забрали в больницу в удовлетворительном состоянии, а мужчину — в состоянии средней тяжести.

23 сентября прошлого года сообщалось о задержании Хютте. Бывшего спортсмена доставили в отдел, где в ходе досмотра нашли пакетик с веществом белого цвета. Задержанный рассказал, что там находится наркотик, который он приобрел у знакомого. Было возбуждено уголовное дело.

Алексей Гусев
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