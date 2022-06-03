Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Рафаэль Надаль
1:0
2-й сет
live
Александр Зверев
Ролан Гаррос (м)
Каспер Рууд
Сегодня
20:00 (Мск)
Марин Чилич
Ролан Гаррос (м)
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Нидерланды
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 1-й тур
Спорт

Чемпион России в одних трусах избил двух человек

Информатор WADA легкоатлет Александр Хютте избил двух человек в Санкт-Петербурге
Александр Хютте

Александр Хютте. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Александр Хютте избил двух человек в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 23 мая в доме на Приморском проспекте. Сначала легкоатлет, на котором из одежды были только трусы, напал в подъезде на 49-летнюю женщину, а через час нанес несколько ударов в лифте 54-летнему мужчине.

Пострадавших госпитализировали: женщину забрали в больницу в удовлетворительном состоянии, а мужчину — в состоянии средней тяжести. Хютте задержали, на спортсмена сначала составили административный протокол, а затем завели уголовное дело. Мотивы его поступка не сообщаются. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

23 сентября прошлого года сообщалось о задержании Хютте. Бывшего спортсмена доставили в отдел, где в ходе досмотра нашли пакетик с веществом белого цвета. Задержанный рассказал, что там находится наркотик, который он приобрел у знакомого. Было возбуждено уголовное дело.

В апреле 2017 года было объявлено о четырехлетней дисквалификации Хютте за нарушение антидопинговых правил. Тогда же он стал информатором WADA, обвиняя соотечественников в применении допинга и выступая с показаниями против своего тренера.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Европа ввела шестой пакет санкций против России
Названы российские курорты с подешевевшей арендой жилья
Эксперт оценил влияние на США слов Медведева об ударе по Киеву из-за HIMARS
Врач объяснил правильный порядок действий при ожоге борщевиком
Миллионы смартфонов оказались под угрозой отключения
Назван лучший способ позаботиться о питомце на время отпуска
Раскрыта сеть мошенников с данным 20 миллионов россиян
Прилетевшему из Турции с двумя миллионами долларов россиянину отказали во въезде
Сеть отелей Marriott решила приостановить деятельность в России
В Молдавии решили обсудить с партнерами закупку дронов-камикадзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.