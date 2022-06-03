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Спорт

18-летний российский боксер умер после соревнований

18-летний боксер Ибрахим Хасанов умер после турнира в Челябинске

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Российский боксер Ибрахим Хасанов умер в больнице после турнира в Челябинске. Об этом сообщается в группе Федерации бокса Челябинской области во «ВКонтакте».

Региональные соревнования прошли в конце мая, спортсмену стало плохо на церемонии награждения. 18-летнему боксеру оказали первую помощь, а затем госпитализировали. Врачи шесть дней боролись за его жизнь. Причины смерти не сообщаются. Уточняется, что Хасанов успешно прошел медкомиссию и был допущен до соревнований.

Федерация бокса Челябинской области принесла соболезнования родным и близким Хасанова. Организация также пообещала оказать им необходимую поддержку и помощь.

В январе этого года на турнире в Тольятти после нокаута умер российский боксер Арест Саакян. Организаторы заявили, что спортсмен скончался из-за последствий прошлой травмы, а врачи оказали квалифицированную медицинскую помощь.

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Алексей Гусев
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