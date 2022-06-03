Захарова назвала политическим двуличием дело против Додона

Захарова назвала политическим двуличием дело против экс-президента Молдавии Додона

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала примером политического двуличия дело, возбужденное в отношении бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Читаю новости по поводу его обвинения в государственной измене в пользу нашей страны. И вот я задаю вопрос: через пару лет кого в Молдавии объявят виновным в государственной измене в пользу, например, Соединенных Штатов Америки?» — отметила Захарова.

Она напомнила, что после обнародования в 2019 году данных, на которых сейчас выстраивается обвинение Додону, нынешний президент республики Майа Санду заключила с ним и его партией политический союз. «А теперь видите, как все поменялось?» — добавила представитель МИД.

«Хочется верить и надеяться, что под лозунгом борьбы с коррупцией в Молдавии не будет проводиться зачистка политического поля от объединений, которые выступают за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Россией. <...> Каким образом и кому в Молдавии может помешать развитие экономических, финансовых и торговых связей с нашей страной?» — заявила Захарова, предположив, что такую повестку республике «подбросили» извне.

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Его подозревают в государственной измене, а также инкриминируют коррупционные преступления. 26 мая суд в Кишиневе отправил его под домашний арест на 30 суток.