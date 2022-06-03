Объяснена цель поставок на Украину немецких систем ПВО IRIS

Военный эксперт Саканцев: Германия поставит Украине системы ПВО IRIS для боевых испытаний

Поставляя на Украину современнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, Германия рассчитывает провести боевые испытания этих вооружений. Такое объяснение ТАСС дал офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев.

Эксперт отметил, что немецкие зенитные ракетные комплексы «естественно, создадут ряд проблем для Воздушно-космических сил (ВКС) России». Однако, уточнил он, данный ЗРК не сможет стать ультимативным вооружением, способным переломить ход боевых действий, поскольку в версии для Украины его дальность сокращена до 25 километров, а количество поставляемых ЗРК не сопоставимо с масштабами фронта.

Также Саканцев допустил, что в реальности поставок новых немецких систем ПВО может и не быть. Причиной тому является нежелание отдавать свои технические новинки в руки российских инженеров, которые тщательно их изучат. Эксперт указал, что так уже поступила Швейцария, заблокировав отправку на Украину своих боеприпасов к немецким БМП Marder и зенитным самоходным установкам Gepard.

О решении правительства ФРГ направить IRIS-T на Украину в рамках военной помощи 1 июня заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Позднее министерство обороны Германии опровергло слова Шольца. Представитель военного ведомства рассказал, что обещанные системы отсутствуют в резерве бундесвера Германии. «Это вопрос, который направлен в конечном счете к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет», — отметил он.

Ранее статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер заявила, что Германия не торопится с поставками оружия Украине, так как страны Запада решили не поставлять на Украину боевые машины пехоты (БМП) и танки. Так она ответила на вопрос, почему ФРГ не отправляет Киеву БМП Marder. До этого правительство Германии ответило Украине отказом, объяснив это тем, что все машины заняты. Однако немецкие журналисты выяснили, что в распоряжении бундесвера есть как минимум 32 неиспользуемые БМП.