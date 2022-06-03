Появились новые детали обмана хоккеиста Радулова на полтора миллиарда рублей

«Ъ»: завершено расследование дела в отношении банка, обманувшего хоккеиста Радулова

Московская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка, одной из жертв которых стал российский хоккеист Александр Радулов. Новые детали обмана появились в материале «Коммерсанта».

На данный момент из требуемых кредиторами почти 17 миллиардов рублей агентство по страхованию вкладов смогло взыскать около шести миллиардов. Максимальный ущерб был нанесен 35-летнему хоккеисту: он был обманут на полтора миллиарда рублей. Отмечается, что Радулов должен был вернуть большую часть суммы, так как в последнем иске он требует лишь 255 миллионов рублей.

В декабре 2020 года стало известно, что Радулов вложил свои средства в банк, находящийся на стадии банкротства. В отношении владельцев было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», однако изначально пострадавших не нашли — клиентов убедили, что с их вложениями все в порядке.

Радулов перешел в «Ак Барс» 31 мая. Он сменил команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» на представителя Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).