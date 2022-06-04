В России бывшую заведующую общежитием осудят после отравления 25 студентов

Бывшую заведующую общежитием в Хабаровском крае будут судить после отравления 25 студентов

В Хабаровском крае бывшую заведующую общежитием строительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре будут судить после того, как 25 студентов отравились некачественной водой. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в мае 2021 года 51-летняя женщина организовала доставку в колледж питьевой воды из «подземного нецентрализованного источника водоснабжения», однако не убедилась в ее качестве и соответствии нормам безопасности. В результате 25 человек получили острую кишечную инфекцию.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Дело будет рассматривать Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.

27 мая сообщалось, что в Селенгинском районе Бурятии 17 детей и 14 взрослых попали в больницу с отравлением после празднования последнего звонка в школе-интернате. Двумя днями ранее родители и педагоги из российской школы-интерната организовали для выпускников 9 и 11 классов чаепитие. Продукты, которые были на столе, взрослые приобрели в магазинах, а горячие блюда взяли из школьной столовой. Сразу после мероприятия дети почувствовали себя плохо. С жалобами на острую кишечную инфекцию они начали обращаться 26 мая.