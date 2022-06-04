Принадлежащий Абрамовичу оператор связи продадут по рекордно низкой цене

FT: принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone продадут за один фунт стерлингов

Британский оператор связи Truphone, принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продан по рекордно низкой цене в один фунт стерлингов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Решение о продаже Truphone принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями. Уточняется, что российскому олигарху принадлежит 23 процента акций компании. Остальные принадлежат его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

По информации собеседников издания, покупателями станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, который ранее уже имел отношение к сфере телекоммуникаций. При этом Коч получит 90 процентов акций, в то время как Куссиосу достанется десять процентов.

Как сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов, а также погасят долги компании. Отмечается, что, по условиям следки, в случае, если стоимость компании вырастет, нынешние владельцы получат до трети средств, которые они изначально инвестировали в Truphone.

По данным издания, сделка будет заключена уже в июне.

26 мая было объявлено, что российский миллиардер Роман Абрамович из-за санкций британского правительства продал футбольный клуб «Челси», которым владел с 2003 по 2022 годы. Покупателями стал консорциум Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составляет 5,33 миллиарда долларов.

