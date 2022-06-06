Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия включила в «стоп-лист» еще 61 гражданина США

МИД России внес еще 61 гражданина США в список санкций в качестве ответной меры

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

МИД России расширил «стоп-лист» в отношении американских граждан и включил туда еще 61 человека. Информация об этом появилась на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении министерства говорится, что «в порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей» в новый список персональных санкций попали американские министры финансов и энергетики — Джанет Йеллен и Дженнифер Грэнхолм. Также в «стоп-листе» оказались руководители ведущих корпораций военно-промышленного комплекса (ВПК), медийных платформ, авиа- и судостроительных компаний. Кроме того, туда включены чиновники Госдепартамента Соединенных Штатов, причастные к вбросам о российских кибератаках.

В списке фигурируют президент и старший исполнительный директор Fitch Group Пол Тейлор, старший исполнительный директор Moody's Роб Фаубер и старший вице-президент GE Healthcare Фрэнк Хименес.

Ранее 21 мая сообщалось, что Россия закроет въезд на территорию страны на постоянной основе для более 900 американских граждан. Подобное решение было принято «в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе национального "стоп-листа"».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Apple представила новое поколение MacBook Air
Кадыров назвал условие для окончания спецоперации на Украине
Британским наемникам предъявили обвинения в ДНР
Стало известно о проблемах с алкоголем у умершего в 46 лет бывшего игрока ЦСКА
Россияне резко расхотели покупать один тип жилья
Названы четыре простых правила быстрого засыпания
Иммунолог назвал группы риска заражения оспой обезьян
Оценены перспективы элитного туризма в России
В Турции началось производство новых боеприпасов для «Байрактара»
Бизнесмену из «списка Титова» смягчили срок за крупное мошенничество
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.