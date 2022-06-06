Обвиняемого в убийстве полковника МВД мужчину попросили посадить на 15 лет

Прокурор запросил 15 лет для мужчины, обвиняемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД

В Мосгорсуде в ходе прений сторон прокурор попросил посадить на 15 лет 60-летнего жителя Подмосковья Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве полковника МВД России в отставке Алексея Новосельцева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Представляющий государственное обвинение прокурор счел вину подсудимого в краже и убийстве доказанной. По версии следствия, преступление было совершено из корысти. На протяжении 2018 года Егоров, друживший с дочерью полковника, неоднократно бывал у них дома в поселке Десеновское в Новой Москве. Во время визитов мужчина крал из сейфа деньги, всего он вынес оттуда 140 тысяч долларов и 800 евро. Когда его уличили в воровстве, Егоров решил убить Новосельцева, чтобы не возвращать деньги. Вечером 23 октября 2021 года он напал на полковника в его доме и нанес ему 30 ударов ножом, от которых тот умер на месте. Егоров забрал телефон убитого и 21 тысячу рублей.

Новосельцев считался одним из лучших оперативников в Москве по раскрытию экономических преступлений. Он занимал должность замглавы управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД.

Егоров был арестован в ноябре 2021 года, он признал свою вину.