Обвиняемый в убийстве полковника МВД Новосельцева арестован

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 60-летнего россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУЭБиПК), полковника МВД в отставке Алексея Новосельцева. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина останется в СИЗО до 25 декабря.

Ранее сообщалось, что задержанный полностью признал вину, по его показаниям следователи восстановили картину произошедшего — 60-летний мужчина занял у дочери полковника в отставке шесть миллионов рублей.

Женщина пригрозила должнику проблемами, которые может устроить ее отец. После этого должник залез в дом к Новосельцеву в Новой Москве и зарезал его.

26 октября полковник МВД Алексей Новосельцев был найден убитым в собственной бане. Его ранили в сердце и горло, на голове были синяки. Мужчину нашла дочь, которая приехала на дачу, где в последнее время жил полковник, после того как отец перестал отвечать на звонки.