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Число погибших при обстрелах ДНР украинскими силами выросло до семи

ДНР в СЦКК: число погибших при обстрелах ДНР украинскими силами выросло до 7

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Число мирных жителей, погибших в результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских сил, возросло до семи, еще 16 ранены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«6 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненых гражданских в результате обстрелов населенных пунктов республики», — сообщили в представительстве.

4 июня 5 человек в ДНР погибли, 20 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, во время обстрела Донецка со стороны армии Украины из БМ-21 «Град» получили повреждения две школы и крытый рынок. Всего было выпущено 15 ракет из «Градов».

5 июня ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Снаряды были выпущены в направлении Авдеевки и Донецка.

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Марина Совина
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