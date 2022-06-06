Роднина оценила шансы на возвращение российских фигуристов на турниры

Роднина заявила, что не ждет возвращения россиян на турниры после допуска на конгресс ISU

Трехкратная победительница Олимпийских игр, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы на возвращение российских фигуристов на международные турниры. Ее цитирует «Чемпионат.com».

«Учитывая, что Россия занимает ведущее положение в фигурном катании, не иметь возможности отстаивать свои позиции в техническом, судейском направлении — это было бы неправильно, поэтому нас и допустили [до конгресса Международного союза конькобежцев (ISU)]», — поделилась мнением Роднина. При этом она заявила, что не ждет, что после этого российским спортсменам разрешат участвовать в международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что делегатов из России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU и до выборов на руководящие посты в организации. Решение было принято путем тайного голосования. За отстранение делегатов от конгресса выступили 48 человек, против — 55 человек, еще 13 воздержались.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

