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Спорт

Роднина оценила шансы на возвращение российских фигуристов на турниры

Роднина заявила, что не ждет возвращения россиян на турниры после допуска на конгресс ISU

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Трехкратная победительница Олимпийских игр, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы на возвращение российских фигуристов на международные турниры. Ее цитирует «Чемпионат.com».

«Учитывая, что Россия занимает ведущее положение в фигурном катании, не иметь возможности отстаивать свои позиции в техническом, судейском направлении — это было бы неправильно, поэтому нас и допустили [до конгресса Международного союза конькобежцев (ISU)]», — поделилась мнением Роднина. При этом она заявила, что не ждет, что после этого российским спортсменам разрешат участвовать в международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что делегатов из России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU и до выборов на руководящие посты в организации. Решение было принято путем тайного голосования. За отстранение делегатов от конгресса выступили 48 человек, против — 55 человек, еще 13 воздержались.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Дарья Коршунова
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